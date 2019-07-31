Азовское море поменяло цвет из-за нашествия медуз. ВИДЕО

Западное побережье Азовского моря за последние несколько дней посерело из-за обилия крупных медуз. Стрекающих было так много, что за ними практически не было видно воды.

На сделанных очевидцами кадрах видно, что медузы "столпились" у берега, многие из них оказались на песке. Зайти в воду отдыхающим не представляется возможным, пишет Вести.ru.

Нашествия медуз происходят ежегодно и связаны с их жизненным циклом, однако такого их количества у самого берега здесь не наблюдали давно. И у крымского Щелкина, и в украинском Геничевске вода буквально состоит из стрекающих животных.