Мать избила 12-летнего сына клюшкой и вколола ему димедрол, пытаясь изгнать бесов

Следователи возбудили уголовное дело против 29-летней жительницы Нижегородской области. Она обвиняется в истязании своего двенадцатилетнего сына.

С июня по 25 июля 2019 года женщина систематически причиняла ребенку побои, связывая его и избивая. В числе предметов, которыми наносились удары, хоккейная клюшка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области, передает Вести.ru.

Установлено, что 25 июля в одной из квартир Нижнего Новгорода женщина связала сына, нанесла ему несколько ударов клюшкой и ввела инъекцию неизвестного лекарства.

В настоящее время обвиняемая задержана. Отмечается, что у нее двое детей, которые сейчас изъяты. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центр, а месячную девочку направили в медицинское учреждение. Женщине назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации некоторых СМИ, мать бросила двенадцатилетнего сына в гостиничном номере и сбежала. Перед этим с помощью хоккейной клюшки она пыталась изгнать из него бесов, а чтобы крики мальчика не привлекли внимание, колола ребенку димедрол и обезболивающее.

Отмечается, что женщина является нижегородским мастером-стилистом. 22 июля она заехала в гостиницу вместе с дочкой, а в скором времени знакомые привезли ей сына. Вечером 26 июля обвиняемая ушла из отеля вместе с девочкой к подруге и оставила ребенка ей. Женщина не возвращалась в течение нескольких дней и никто не мог с ней связаться.

К этому времени сотрудники гостиницы уже нашли мальчика. Он просидел сутки без еды и воды в номере. "Она (мать) все время повторяла, что это для меня, что она изгоняет из меня бесов", — рассказал мальчик о побоях матери. В номере нашли пустые ампулы от димедрола и обезболивающего.