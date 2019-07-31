Астрономы обнаружили три новых экзопланеты

Две из найденных планет не характерны для Солнечной системы. Открытие было сделано с помощью телескопа TESS.

Астрономы с помощью телескопа TESS обнаружили три новых экзопланеты. Они расположены на расстоянии 73 световых лет от Земли, где вращаются вокруг своей звезды. Об этом отмечается на сайте NASA.

По расчетам специалистов, одна из планет намного крупнее Земли. Что касается двух других, то подобные планеты для Солнечной системы не характерны. Звезда, вокруг которой они вращаются, на 40 процентов меньше Солнца, а температура ее приблизительно на треть ниже, передает Корреспондент.

Система расположена в созвездии Живописца. Одна из планет, которая находится ближе всего к звезде, на четверть крупнее Земли и с большей в 1,9 раза массой. Вокруг своего светила она совершает круг за 3,5 дня.

Две другие крупнее Земли в 2,4 и 2,1 раза и совершают полный круг за 5,7 и 11,4 дня.