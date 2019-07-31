Болгарская певица Смиляна Захариева признана обладательницей самого сильного голоса в мире

Певица из Болгарии Смиляна Захариева официально признана обладательницей самого сильного голоса в мире. Рекорд в Книге Гиннесса зарегистрировали еще в прошлом году, а теперь рекордсменке вручили диплом.

При регистрации рекорда громкость голоса Захариевой составила 110 децибелов и на таком уровне держалась пять секунд. Впрочем, певица говорит, что ей случалось петь и громче.

"Друзья и родные заметили это на вечеринках - что мой голос становится сильнее и сильнее. Я решила это проверить. Так и попала в Книгу рекордов Гиннесса".

В 2015 году Смиляна Захариева пыталась поставить другой рекорд. Она спела под аккомпанемент 101 (ста одной) гайды - болгарской волынки.