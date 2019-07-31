ЦИК установила дату проведения новых парламентских выборов в Ниспоренах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение на сегодняшнем заседании провести 20 октября текущего года новые парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №17, Ниспорены.

Решение было принято после того, как Влад Плахотнюк подал в отставку с поста депутата, а мандат был объявлен парламентом вакантным.

В тот же день состоятся новые парламентские выборы в трех других округах. Это избирательный округ №33, мун. Кишинев, №48, г. Слободзия, мун. Тирасполь и Бендеры, а также №50, к западу от Республики Молдова.

Сегодня ЦИК также утвердил календарные программы по организации и проведению всеобщих местных и новых парламентских выборов, назначенных на 20 октября 2019 года.