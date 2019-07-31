Ремейк фильма "Король Лев" (The Lion King) за 19 дней в прокате заработал $1 млрд. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на заявление Disney.
"Студия Disney объявила, что фотореалистичный ремейк мультфильма 1994 года достигнет $1 млрд в мировом прокате во вторник, в 19-й день его выхода", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Наряду с "Королем Львом", в 2019 году три других фильма Disney также перешли отметку в $1 млрд: "Аладдин" (Aladdin), "Капитан Марвел" (Captain Marvel) и "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). Также достаточно близко к миллиарду подобралась "История игрушек 4" (Toy Story 4) студии Pixar, заработав в настоящий момент уже $919 млн.
Как отмечает CNN, у Disney на конец года запланировано еще две больших премьеры: "Замороженные 2" (Frozen 2) в ноябре и заключительная глава саги Скайуокера "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker) в декабре.
Фильм "Король Лев" режиссера Джона Фавро стал ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Роли персонажей озвучили Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Билли Айкнер и другие артисты. Фильм вышел на экраны 18 июля 2019 года.
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