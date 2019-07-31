В Кагульском районе выявлены новые случаи африканской чумы свиней

Новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) выявлены сегодня в населенных пунктах Крихана Веке и Бурлэчень Кагульского района. Это после того, как 29 июля Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) подтвердило АЧС в Кагуле и в селе Милешть Ниспоренского района.

Вчера АЧС подтвердилась у 3 из 20 домашних свиней в частном домовладении в Крихана Веке и в двух случаях в селе Бурлэчень, где были обнаружены туши павших свиней неизвестных владельцев.

В настоящее время в местах обнаружения АЧС проводится все необходимые эпидемиологические процедуры.

На сегодняшний день, на территории Республики Молдова зарегистрировано пять очагов АЧС: в селах Манта, Крихана Веке и Бурлэчень (Кагульский район), мун. Кагул и в селе Милешть (Ниспоренский район). Очаг африканской чумы у кабанов обнаружен в пограничной зоне, в 2,7 км от города Липкань (Бричень) и в 239 метрах от реки Прут.

В случае заболевания или гибели животных НАБПП просит срочно сообщить об этом в подразделения НАБПП, ветеринарам или местным органам власти, и рекомендует соблюдать минимальные требования биобезопасности.

«В данном контексте просим граждан не покупать продукты из свинины из соседних стран и не ввозить их на территорию Республики Молдова, так как они будут конфискованы и уничтожены, учитывая риск, который они представляют», - уточнили источники в НАБПП.