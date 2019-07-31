На заборе на границе между Мексикой и США установили качели

Граждане США и Мексики смогут кататься на качелях, установленных прямо на границе между государствами. Группа местных архитекторов решила объединить людей и спроектировала качели на пограничном заборе. Видео объекта они опубликовали в Instagram в среду, 31 июля.

Одна сторона качелей находится в Мексике, а вторая - в США. Развлечение воспринимают, как символ отношений между двумя странами. Пограничный забор с обеих сторон тщательно охраняется, но тем не менее к качелям часто приходят и взрослые, и дети, передает Корреспондент.

"Значение этой качели такое, что если ты что-то делаешь с одной стороны, то оно непременно отзовется и на другой. Это именно то, что сейчас происходит в политическом поле между США и Мексикой", - заявил один из организаторов проекта архитектор Рональд Раэль.