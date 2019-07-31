Жительница Бразилии часто опаздывала на работу из-за своего кота

Животное выключало будильник.

В городе Сан-Паулу (Бразилия) живет кот по кличке Хоаким, который очень не любит будильники. Об этом узнала хозяйка животного, когда случайно проснулась раньше обычного времени, сообщает Daily Mail, передает Моя Планета.

Женщина часто опаздывала на работу, но и подумать не могла, что в этом виноват ее кот. Оказалось, что каждый раз, когда звонил будильник, Хоаким бежал к прикроватному столику и выключал его.