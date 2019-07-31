Названы напитки, которые могут разрушить кости изнутри

Газированные напитки, как никакие другие, помогают преодолеть жажду в летний зной. Люди даже подумать не могут, что газированные напитки могут разрушить ваши кости изнутри.

Газированные напитки могут приводить к остеопорозу, особенно у женщин, которые наиболее чувствительны к этому напитку, пишет Вести-UA.

Медики отмечают, что болезнь может развиваться в костной ткани из-за присутствия в воде кофеина и ортофосфорной кислоты, которая мешает усвоению кальция. Газировка ослабляет ткани тазовой кости и тазобедренных суставов.

По словам специалистов, циррозом печени могут страдать не только люди, имеющие пристрастие к алкогольным напиткам. Человек, чрезмерно увлекающийся газировкой может также получить этот недуг.

Газированные напитки также влияют негативно на зубы, помогают любителю сладкой воды повысить вес, нарушают обмен веществ, нарушают работу почек и так далее.



