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Три Спаса в августе: когда и как праздновать
// фото: из открытых источников
17:17, 31 Jul 2019
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Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе его еще называют просто Яблочным Спасом. Впрочем, традиционно христиане празднуют три Спаса. Каждый из них имеет свою конкретную дату.

Медовый спас (Маковея)

Медовый Спас будут отмечать в среду, 14 августа. Праздник учрежден в честь Вынесения Честного Животворящего Креста Господня. В этот день также чествуют память ветхозаветных мучеников Маккавеев, пишет Вести-ua.

В храм принято приносить на освящение мак, мед и воду.

Яблочный Спас

Преображение Господне (Яблочный Спас, Первый Спас) приходится на понедельник, 19 августа. Этот праздник отмечают в знак события, которое произошло на горе Фавор. Там Иисус поднялся на вершину и во время молитвы его лицо засветилось волшебным светом, а наряд стал белым. Так Иисус открыл свет и славу Божества и свое предназначение. Это произошло перед апостолами Петром и Иоанном, которые находились вместе с ним на горе.

Праздник называют Яблочным Спасом потому что в этот период созревают фрукты, которые принято нести в церковь для освящения.

Ореховый Спас (Хлебный Спас)

Третий Спас – православная церковь отмечает в четверг, 29 июня. Праздник символизирует перенос Нерукотворного образа Иисуса Христа из города Эдесы в Константинополь.

Кроме того, можно встретить название Ореховый Спас. Это связано с урожаем орехов.

В народе праздник еще называют Хлебным Спасом. Поскольку накануне, в День Успения Пресвятой Богородицы, заканчивалась жатва, на Третьей Спас принято было печь хлеб из муки нового урожая. После освящения в церкви, хлеб является главным блюдом на столе в этот день.




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