Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе его еще называют просто Яблочным Спасом. Впрочем, традиционно христиане празднуют три Спаса. Каждый из них имеет свою конкретную дату.
Медовый спас (Маковея)
Медовый Спас будут отмечать в среду, 14 августа. Праздник учрежден в честь Вынесения Честного Животворящего Креста Господня. В этот день также чествуют память ветхозаветных мучеников Маккавеев, пишет Вести-ua.
В храм принято приносить на освящение мак, мед и воду.
Яблочный Спас
Преображение Господне (Яблочный Спас, Первый Спас) приходится на понедельник, 19 августа. Этот праздник отмечают в знак события, которое произошло на горе Фавор. Там Иисус поднялся на вершину и во время молитвы его лицо засветилось волшебным светом, а наряд стал белым. Так Иисус открыл свет и славу Божества и свое предназначение. Это произошло перед апостолами Петром и Иоанном, которые находились вместе с ним на горе.
Праздник называют Яблочным Спасом потому что в этот период созревают фрукты, которые принято нести в церковь для освящения.
Ореховый Спас (Хлебный Спас)
Третий Спас – православная церковь отмечает в четверг, 29 июня. Праздник символизирует перенос Нерукотворного образа Иисуса Христа из города Эдесы в Константинополь.
Кроме того, можно встретить название Ореховый Спас. Это связано с урожаем орехов.
В народе праздник еще называют Хлебным Спасом. Поскольку накануне, в День Успения Пресвятой Богородицы, заканчивалась жатва, на Третьей Спас принято было печь хлеб из муки нового урожая. После освящения в церкви, хлеб является главным блюдом на столе в этот день.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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Сегодня проявите мудрость и выдержку. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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