Кишинев остается без "зебры": купленная за два млн краска не оправдала ожиданий

Столичные дороги остаются без "зебры". Разметка, которую нанесли на некоторые столичные дороги месяц назад, начала блекнуть. Глава муниципального управления транспорта и путей сообщений распорядился приостановить работы и проверить качество всей партии краски, на приобретение которой потратили два миллиона леев.

По словам чиновников, до конца июля на всех столичных дорогах должна была появится разметка. Однако до некоторых улиц очередь так и не дошла, а на других, где уже проводились работы по нанесению разметки, краска уже начала исчезать.

"Нам сказали, что качество краски не соответствует нормам. Они должны это проверить. Результаты экспертизы будут на следующей неделе, после чего мы решим, что делать дальше", – заявил глава Управления транспорта Адриан Болдуреску.