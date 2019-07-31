Вячеслав Платон: Бывших министр финансов Негруца заставил меня продать акции BEM Илану Шору

Члены парламентской комиссии по расследованию банковской кражи отправятся завтра в 13-ю тюрьму, чтобы заслушать рейдера Вячеслава Платона. Об этом сообщил председатель комиссии Александр Слусарь.

А накануне слушаний Платон заявил, что в 2013 году его вынудили продать акции Banca de Economii Илану Шору. И что настаивал на этом тогдашний министр финансов Вячеслав Негруца.

Наталья Морарь, бравшая интервью у Платона, очевидно, усомнилась в его словах и сменила тему.

Вячеслав Платон приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество, отмывание денег и коррупцию.

Вячеслав Негруцэ отказался комментировать его заявления, но на фейсбуке написал, что не знаком лично ни с Платоном, ни с Шором, и ничего не знает об их делах.