Медики рассказали, кому противопоказано есть ежевику

Как черника и клюква, ежевика содержит большое количество антиоксидантов. Ягода помогает укрепить нервную систему и противостоять стрессам. Однако есть ряд противопоказаний к употреблению этой ягоды.

Ежевика насыщена минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики положительно влияет на иммунитет, сообщает вести-ua.

Однако такой вид ягод может быть не только полезным для здоровья и самочувствия человека, но и вредным. Поэтому стоит знать некоторые противопоказания к употреблению этой ягоды.

Чем полезна ежевика

В противоположность еще одному виду ягод – малине – в ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами (растительными соединениями), но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

Кроме витаминов группы Р, ежевика еще содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика насыщена большим количеством минеральных веществ, таких как медь, марганец, магний, калий, кальций.

Ежевика еще и малокалорийная: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Вред ежевики

Однако стоит помнить, что ежевика достаточно нежная ягода. Она не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются через тошноту и отек слизистых.

Ягоды ежевики не рекомендуется есть при заболеваниях желудка и тонкого кишечника.

Осторожно следует употреблять людям с низким давлением – лакомиться ягодой можно только в умеренных количествах.

Покупая ежевику, важно знать, что мыть ее следует непосредственно перед употреблением, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике не более семи дней.