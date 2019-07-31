Вячеслав Валько обратился к новому правительству с просьбой услышать народ, который работает в сегменте HoReCa

Гражданский активист Вячеслав Валько обратился к новому правительству с просьбой услышать народ, который работает в сегменте HoReCa, иначе последуют протесты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемая власть! Просим нас услышать, тех, о ком вы всегда говорите, что представляете наши интересы. А именно народ! Мы часть народа Молдовы. Более 30000 человек, которые работает в сегменте ХоРеКа.

Мы на всех встречах и круглых столах открыто Вам заявили, что в сложившихся обстоятельствах мы не можем выдержать налоговую ставку 20% НДС. Мы предоставили Вам экономические расчеты и обоснования. Которые никто из ваших экспертов опровергнуть не смог.

Мы не хотим больше работать в "черную" мы не хотим больше жить в страхе проверок, поборов и наказаний.

Мы хотим честных налогов, чтоб вести честный бизнес..

Мы не хотим бежать из страны, в поисках лучшей жизни.

Если в следующие дни не будет ясного ответа с вашей стороны, мы оставляем за собой право перейти к акциям прямого действия. Мы выдвигаем исключительно социальные требования!

Просим услышать нас сегодня, в противном случае мы будем вынуждены перейти на язык протестов.

И первым будет протест "пустых кастрюль" потому-что если вы не услышите нас, нам нечего будет в них варить и готовить нашим гостям. Вы убьете наш бизнес, оставите людей без работы!", - написал Вячеслав Валько на своей странице в Facebook.