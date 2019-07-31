В Японии продолжительность жизни достигла рекордного уровня

Продолжительность жизни японцев по сравнению с 1989 годом выросла в пять раз. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает NHK.

Отмечается, что по сравнению с 1989 годом, когда в Японии началась эра Хейсэй (длилась 30 лет), продолжительность жизни увеличилась более, чем на пять лет, пишет korrespondent.net

В министерство здравоохранения Японии сообщили, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в стране составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин.

Правительство Японии фиксирует погодичное увеличение средней продолжительности жизни уже седьмой год подряд.