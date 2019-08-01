Взрыв в Криулянах: один ребёнок погиб, у второго - серьезные травмы

Трагический случай произошел в Криуленах. Два ребенка нашли во дворе гранату и начали с ней играть, в один момент она взорвалась. В результате взрыва, 10-летний мальчик скончался на месте, второй ребенок, в возрасте 11 лет был госпитализирован.

По данным полиции, дети вышли играть во двор по адресу Михай Еминеску. 10-летний мальчик, рассказал своему другу, что в одной из пристроек обнаружил предмет, похожий на гранату.

После чего ребенок пошел домой, принес гранату на детскую площадку, где находились еще дети, и мальчики начали с ней играть. В один момент граната взорвалась в руке ребенка, который скончался на месте. Второй мальчик был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии.

Утром, на место происшествия прибыли эксперты-криминалисты, руководство прокуратуры Криулень для расследования дела.

Трагедия произошла минувшим вечером. Другие обстоятельства выясняются.