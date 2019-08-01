20 октября в Ниспоренах выберут депутата по округу

В Ниспоренах заново выберут депутата по округу. Пройдут выборы 20 октября - в тот же день, что и местные. Такое решение принял Центризбирком.

Во вторник бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк, избранный по 17-му округу, объявил, что отказывается от депутатского мандата. Он подчеркнул, что ему не нужен иммунитет государства, которое де-факто контролируется извне.

До этого выборы депутатов назначили еще в трех округах - в 33-м кишиневском, в 48-м, включающем Слободзею, Тирасполь и Бендеры, и в 50-м, где проголосуют представители диаспоры, живущие в Западной Европе.