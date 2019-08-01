Глава таможенного пункта Кагула Василе Бакалу задержали по делу о контрабанде

Глава таможенного пункта Кагула Василий Бакалу задержан по делу в контрабанде сигарет. Как заявили в МВД, он предположительно способствовал перевозке в Румынии партии стоимостью полтора миллиона леев.

Накануне этот вопрос подняли в парламенте, так как задержанный - муж депутата Елены Бакалу.

"Муж одной из наших коллег был задержан, и насколько я понял, без веских причин. А до этого на него оказывали давление, вынуждая уйти в отставку. Я считаю, что это касается всех нас. Одно дело - борьба за правду, справедливость и порядок, и другое - когда всё это носит политический характер", - сказал председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков.

"Я читала об этом в прессе и говорила с госпожой Бакалу, сказав ей то же самое. Невиновный человек не должен пострадать", - сказала председатель парламента Зинаида Гречаная.

Демократы заявляют о политической подоплеке дела, подчеркивая, что Елена Бакалу была избрана по одномандатному округу.

"Как я слышал, власти хотят, чтобы как можно больше депутатов сложили мандаты. И чтобы это были депутаты из одномандатных округов и оппозиции", - сказал Дмитрий Дьяков.

Недавно о давлении на депутатов говорил и лидер формирования "Наша партия".

Елена Бакалу от комментариев отказалась, порекомендовав звонить адвокату. Тот сказал, что сообщит подробности позже. Прокурор Андрей Епуре, который ведет дело, на звонки не ответил.