Целеустремленность и пробивные способности в этот день позволят решать практически любые задачи. В четверг, 1 августа, гороскоп, по утверждению астрологов, обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться. Стремление к собственной независимости сегодня будет сочетаться с желанием покомандовать другими, поэтому не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любой сфере жизни, пишет 1001goroskop.
Овен
Уверенность в себе и собственных силах может 1 августа буквально переполнять Овна! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Овну захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не следует рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть, передает Униан.
Телец
Среди всех прочих дел на первом месте у Тельца 1 августа будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все другие дела и заботы. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, – выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с неким спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.
Близнецы
Близнецы рискуют семь раз отрезать, прежде чем вспомнят о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа 1 августа будут склонять их действовать решительно и быстро, причем настолько быстро, что обдумать как следует ситуацию Близнецы просто не успеют. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Близнецам полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.
Рак
Рак будет решительно настроен добиваться своего, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Рак вынашивал до этого, 1 августа могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а лишь в случае, если Рак сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет.
Лев
Льва будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Вряд ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, ведь день обещает быть очень удачным для Льва, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто с этим будет спорить, то Лев легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.
Дева
Деве очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ей и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в бешенство. Потому, Деве 1 августа лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.
Весы
Жизненный потенциал Весов 1 августа будет на высоте! Даже если сами Весы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Весам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-либо давно назревшей задачи.
Скорпион
Сегодня где-то в глубине души у Скорпиона проснется диктатор. Возможно, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним 1 августа будет не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Скорпион склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.
Стрелец
Стрельцу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах 1 августа очень вероятны встречи, которые могут стать для Стрельца интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уже само собой.
Козерог
Козерог проведет день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Другими словами, Козерог будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Козерогом 1 августа, вполне может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?
Водолей
Водолея может очень удивлять тот факт, что по какому-либо вопросуокружающие имеют точку зрения иную, отличающуюся от его. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Водолей не сможет. Однако, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Водолею останется только упорно стоять на своем.
Рыбы
Рыбы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, однако, 1 августа у Рыб есть все шансы сподвигнуть окружающих на полезные и важные дела. При этом Рыбы могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Вот и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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