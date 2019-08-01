Гороскоп на 1 августа 2019: астрологи рассказали, кому сегодня повезет

Целеустремленность и пробивные способности в этот день позволят решать практически любые задачи. В четверг, 1 августа, гороскоп, по утверждению астрологов, обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться. Стремление к собственной независимости сегодня будет сочетаться с желанием покомандовать другими, поэтому не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любой сфере жизни, пишет 1001goroskop.

Овен

Уверенность в себе и собственных силах может 1 августа буквально переполнять Овна! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Овну захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не следует рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть, передает Униан.

Телец

Среди всех прочих дел на первом месте у Тельца 1 августа будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все другие дела и заботы. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, – выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с неким спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Близнецы

Близнецы рискуют семь раз отрезать, прежде чем вспомнят о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа 1 августа будут склонять их действовать решительно и быстро, причем настолько быстро, что обдумать как следует ситуацию Близнецы просто не успеют. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Близнецам полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.

Рак

Рак будет решительно настроен добиваться своего, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Рак вынашивал до этого, 1 августа могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а лишь в случае, если Рак сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет.

Лев

Льва будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Вряд ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, ведь день обещает быть очень удачным для Льва, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто с этим будет спорить, то Лев легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Дева

Деве очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ей и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в бешенство. Потому, Деве 1 августа лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Весы

Жизненный потенциал Весов 1 августа будет на высоте! Даже если сами Весы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Весам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-либо давно назревшей задачи.

Скорпион

Сегодня где-то в глубине души у Скорпиона проснется диктатор. Возможно, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним 1 августа будет не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Скорпион склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Стрелец

Стрельцу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах 1 августа очень вероятны встречи, которые могут стать для Стрельца интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уже само собой.

Козерог

Козерог проведет день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Другими словами, Козерог будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Козерогом 1 августа, вполне может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Водолей

Водолея может очень удивлять тот факт, что по какому-либо вопросуокружающие имеют точку зрения иную, отличающуюся от его. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Водолей не сможет. Однако, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Водолею останется только упорно стоять на своем.

Рыбы

Рыбы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, однако, 1 августа у Рыб есть все шансы сподвигнуть окружающих на полезные и важные дела. При этом Рыбы могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Вот и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.