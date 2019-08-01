Простейший математический пример вызвал споры в Сети

Люди в комментариях к публикации разделились на два лагеря, защищая свои варианты решения задачи.

Пользовательница Twitter с ником pjmdolI опубликовала простейший пример по математике и попросила помочь с решением . В итоге юзеры в комментариях разделились на два противоположных лагеря, каждый из которых защищал свое решение, передает Корреспондент.

Опубликованный пример выглядит так - "8 ÷ 2 (2+2) = ?". Пользователи разделились во мнениях. Одни полагали, что правильный ответ - 16. В то же время другие настаивали на результате 1.

Автор поста отметила, что сама решала пример в следующей последовательности: действие в скобках, умножение, деление.

В то же время один из комментаторов предположил, что оба решения являются правильными, в зависимости от того, чему отдать предпочтение - умножению или делению.