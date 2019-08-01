По предварительной информации - от бактерии клебсиеллы, которая не позволяет организму воспринимать обычные антибиотики.
Работники МЗ Папуа-Новой Гвинеи вместе с экспертами ВОЗ расследуют смерть 35 пациентов больницы города Горока на северо-востоке страны. Об этом сообщает Синьхуа.
"Какая именно инфекция унесла жизни людей, пока не известно. Вероятно, по меньшей мере восемь человек умерли от заражения клебсиелла - бактерией с высокой резистентностью к обычным антибиотикам", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.
Питер Нуму, губернатор провинции Истерн-Северо-Шотландское нагорье, центром которой является Горока, заявил, что считает необходимым немедленно объявить чрезвычайное положение в больнице.
Министр здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи Элиас Капаворе сообщил, что смерти обычно бывают следствием ненадлежащего инфекционного контроля, но пока ведомство не может сделать никаких выводов.
"Нам по-прежнему нужны несколько источников подтверждения, включая инвазивные клинические процедуры", - отметил министр.
Напомним, в ФРГ медбрат получил пожизненный срок за убийство 85 пациентов. Суд констатировал особую тяжесть вины Нильса Хегеля, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы.
Отметим, что бывшего сотрудника двух клиник – в Ольденбурге и Дельменхорсте – изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000-2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина Хегеля не была доказана. Защита заявляла о 55 убийствах и 14 попытках убийств.
Комментарии
- В Японии продолжительность жизни достигла рекордного уровня
- На заборе на границе между Мексикой и США установили качели
- Болгарская певица Смиляна Захариева признана обладательницей самого сильного голоса в мире
- СМИ: "Монстр из Олт" мог входить в преступную группировку сутенеров из итальянского города Бари
- В Италии закрыли 18 пляжей из-за опасности
- В Израиле нашли руины Церкви апостолов
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита
- Во Франции сгорело больше 250 га леса
- В Германии засуха достигла "катастрофических масштабов"
- В Беларуси второй раз за 2019 год объявили смертный приговор
- 77-летний Индиана Джонс возвращается: новый фильм выйдет в 2021 году
- Второй подъезд рухнувшего дома в Атаках признали непригодным для жилья
- В Windows 10 добавят восстановление из "облака"
- Магнитные бури: как влияет на человека
- В Папуа-Новой Гвинее скончались 35 пациентов одной больницы
- В Италии закрыли 18 пляжей из-за опасности
- Бар гипертоника: топ-10 напитков, снижающих давление
- Медики рассказали, кому противопоказано есть ежевику
- В США вынесли приговор молдаванину, инсценировавшему свою смерть ради страховки
- Появилось реальное фото Samsung Galaxy Note 10+
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
- Депутаты блока АКУМ и ПСРМ предлагают "обновить" парк старыми автобусами
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei