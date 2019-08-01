В Windows 10 добавят восстановление из "облака"

Подобная функция имеется в конкурентной macOS. Система сама выбирает нужный образ или его компоненты.

Производитель Microsoft решил позаимствовать для Windows 10 идею функции из macOS - восстановление системы или образа из "облака". Об этом сообщил известный инсайдер WalkingCat, передает Корреспондент.

По его словам, система сама будет скачивать из интернета нужный образ или некоторые его компоненты.

В настоящее время восстановка операционной системы и ее компонентов возможна при сохранении образа на компьютере. Его можно сохранить как на флешку, так и на диск.

Однако с добавлением новой функции в этой процедуре необходимость отпадет, поскольку образ можно будет взять из интернета.

Ожидается, что функция станет доступна в сборке Windows 10 18950. Предполагается, что для тестировщиков она появится в доступе в ближайшие месяцы, а для пользователей - в следующем году.