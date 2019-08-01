Второй подъезд рухнувшего дома в Атаках признали непригодным для жилья

Второй подъезд рухнувшего дома в Атаках признали непригодным для жилья.

Это заключение специалистов Технического университета. Так что без крыши над головой остались в общей сложности 36 семей.

"Мы хотим ясности, ведь скоро зима, а мы не знаем, что будет дальше. Обещаний мы слышали много, но никто ничего не сделал".

Мэр города намерен просить помощи у центральных властей.

Глава кабмина пока не знает, когда и какие компенсации получат пострадавшие.

"Там Академия наук... нет, не Академия наук, а специалисты Технического университета, как уже я говорила, проводят экспертизу. Насколько я понимаю, ее почти завершили. Как только получим рекомендации специалистов, мы примем решение", - сказала Майя Санду.

Жильцам снесенного подъезда правительство выделило в общей сложности около девяти миллионов леев - на покупку нового жилья и предметов первой необходимости. Люди говорят, что сумма слишком мала.