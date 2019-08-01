В Кишиневе 4-летняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна

Еще один ребенок погиб накануне в столице. Четырехлетняя девочка упала с шестого этажа и скончалась на месте. Ее мать доставили в больницу в состоянии шока.

Как заявили в полиции, девочка со старшей сестрой играла на кухне. Она залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

Трагедия произошла на глазах у матери - та не успела подбежать к окну. Полиция выясняет все обстоятельства несчастного случая.