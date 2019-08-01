Национальный банк Молдовы: Базисная ставка выросла с 7% до 7,5% процентов

Базисная ставка выросла с 7% до 7,5% процентов. Такое решение накануне принял Национальный банк.

До этого ставку пересматривали месяц назад - тогда ее тоже увеличили на пол процентного пункта - с шести с половиной до семи. И это привело к подорожанию кредитов.

В частности, ставка по ипотеке в программе Prima casă выросла на две десятые процентного пункта - до 4,75%.

В 17 году базисную ставку трижды снижали, и с тех пор она не менялась. Как заявили в Нацбанке, повышение было необходимой мерой для контроля инфляции.