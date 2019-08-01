В Мексике за несколько минут приготовили гигантский сэндвич весом более 900 килограммов

В Мексике повара приготовили сэндвич весом более 900 кг.Мясо, креветки, грибы и арахисовая паста стали начинкой одного огромного сандвича. Приготовили его за 2 минуты 29 секунд повара на фестивале в Мексике.

И сразу же попали в Книгу рекордов. Длина бутерброда - 72 метра, вес - 900 кг. Кроме установления рекорда ведущие шеф-повара из семи стран мира угощают гостей фестиваля блюдами, передает Униан.

Каждый пытается поразить мастерством приготовления и особой подачей вкусностей. Продлится "вкусный" праздник до воскресенья.