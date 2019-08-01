В Молдове приостановили программу «Гражданство за инвестиции» на четыре месяца

Программа предоставления гражданства инвесторам остановлена на четыре месяца. Введение моратория в окончательном чтении добрил парламент. Впрочем заявки, поданные до 1 июля, рассмотрят по прежней процедуре.

Программа предусматривает, что на гражданство Молдовы могут претендовать иностранцы, вложившие 100 тысяч евро в Фонд устойчивого развития или минимум 250 тысяч евро

в отрасли стратегического значение. Пока гражданство за инвестиции получили всего двое предпринимателей - один из Индии, другой из Австралии.