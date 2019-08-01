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Молдавский боец завоевал золотую медаль на ЧМ по муай-тай
// фото: открытый источник
11:44, 01 Aug 2019
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Молдавского бойца Николая Кэрэуша встречали аплодисментами и цветами после возвращения с чемпионата мира по тайскому боксу для спортсменов до 23 лет.

Уроженец села Брынзень Глодянского района завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг.

В финале Кэрэуш победил соперника из Палестины.

"Боец из Палестины чуть ниже меня ростом. Думал, что если он ниже, то мне будет легче. Но это оказалось не так. Провел бой собрано и не дал ему ни единого шанса.

"Мне кажется, я до сих пор не осознаю того, что произошло. Эмоции нахлынут позже, когда пройдет усталость. Для нашего спорта это историческое достижение".

Время на отдых у Николая немного. 24 августа молдавский боец примет участие в турнире "Феа Уорлд Гран При" в Одессе.

Впервые соревнования Ассоциации боев и шоу пройдут за пределами Молдовы.




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