В ДТП в Румынии погибли двое граждан Молдовы, еще семеро пострадали. ВИДЕО

Страшная авария с участием молдавских граждан произошла в румынском уезде Бихор. Микроавтобус, в котором ехали молдаване врезался лоб в лоб с грузовиком. Два человека погибли, еще семеро получили ранения.

Инцидент произошел утром, около 06:20. По данным румынской прессы, пострадавшие ехали на заработки в Чехию.

По данным полиции Румынии, микроавтобус выехал на обгон, в следствии чего и столкнулся с грузовиком.

Пять экипажей пожарных и несколько машин скорой помощи прибыли на место происшествия, а дорожное движение было парализовано в течении 10 минут.

"Мы ехали из Молдовы в Чехию. Я спал когда это произошло. Нас было восемь, двое погибли и шестеро остались".

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.