Депутаты парламента Молдовы ушли в отпуск

Парламент с сегодняшнего дня в отпуске. На последнем заседании летней сессии депутаты подвели итоги двух месяцев работы. Одни говорили об уважении, другие риторику не изменили и по-прежнему критиковали коллег.

"У меня просьба к коллегам-социалистам - давайте выполнять обещания и помнить о договоренностях по вопросам, которые разделяют общество. Давайте сосредоточимся на приоритетах", - сказал депутат ППДП Октавиан Цыку.

"Мы хотим, чтобы власть уважала оппозицию, а оппозиции было за что уважать власть. Мы очень хотим, чтобы парламент не становился гильотиной, и чтобы депутаты не выносили вердикты в прессе, уважая роль правосудия", - сказала депутат партии "Шор" Марина Таубер.

Лидер фракции "Платформы DA" Александр Слусарь выступил с жесткой критикой в адрес прежних властей.

"Свобода выражения была и остается целью "Платформы DA" и блока ACUM. Хорошо, что наши люди говорят свободно, без страха", - сказал Александр Слусарь.

"Коллега заявил, что мы, наконец, дышим свободно, говорим свободно. Насколько я помню, с этим не было проблем. Господин Слусарь, думаю, вкус к политике у вас появился во дворе офиса Демократической партии. Я видел вас там по два-три раза в неделю, вы много беседовали с господином Лупу. Тогда я думал, что у нас появился новый коллега, который разбирается в сельском хозяйстве", - сказал Думитру Дьяков.

Председатель фракции демократов призвал депутатов альянса, вернувшись с каникул, приняться за работу, а не искать виноватых.

"Мы поможем навести порядок в стране. В нас есть специалисты во всех областях. У Демократической партии интеллектуальный потенциал больше, чем у всех вас, вместе взятых. Сейчас вы у власти, а мы в оппозиции. Не думайте, что вы не можете в оппозицию вернуться", - сказал Дьяков.

"Я не хотел выступать и не подготовлен. Но, Дмитрий Георгиевич, я слушал вас четыре года и часто говорил коллегам - слушайте господина Дьякова. Господин Цыку, послушайте и вы. И вдумайтесь в эти слова", - сказал председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча.

По словам спикера, парламентское большинство положило хорошее начало работе.

"Впервые в истории Молдовы парламентское большинство получило признание как западных, так и восточных держав. В этом смысле Молдова - и я не побоюсь это сказать - может служить примером мирного разрешения политического кризиса", - отметила спикер парламента Зинаида Гречаный.

За 16 пленарных заседаний депутаты приняли 19 законов и 57 постановления. Спикер объявила, что депутаты должны быть готовы вернуться в августе, так как планируется несколько внеочередных заседаний.