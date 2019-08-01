Парламент с сегодняшнего дня в отпуске. На последнем заседании летней сессии депутаты подвели итоги двух месяцев работы. Одни говорили об уважении, другие риторику не изменили и по-прежнему критиковали коллег.
"У меня просьба к коллегам-социалистам - давайте выполнять обещания и помнить о договоренностях по вопросам, которые разделяют общество. Давайте сосредоточимся на приоритетах", - сказал депутат ППДП Октавиан Цыку.
"Мы хотим, чтобы власть уважала оппозицию, а оппозиции было за что уважать власть. Мы очень хотим, чтобы парламент не становился гильотиной, и чтобы депутаты не выносили вердикты в прессе, уважая роль правосудия", - сказала депутат партии "Шор" Марина Таубер.
Лидер фракции "Платформы DA" Александр Слусарь выступил с жесткой критикой в адрес прежних властей.
"Свобода выражения была и остается целью "Платформы DA" и блока ACUM. Хорошо, что наши люди говорят свободно, без страха", - сказал Александр Слусарь.
"Коллега заявил, что мы, наконец, дышим свободно, говорим свободно. Насколько я помню, с этим не было проблем. Господин Слусарь, думаю, вкус к политике у вас появился во дворе офиса Демократической партии. Я видел вас там по два-три раза в неделю, вы много беседовали с господином Лупу. Тогда я думал, что у нас появился новый коллега, который разбирается в сельском хозяйстве", - сказал Думитру Дьяков.
Председатель фракции демократов призвал депутатов альянса, вернувшись с каникул, приняться за работу, а не искать виноватых.
"Мы поможем навести порядок в стране. В нас есть специалисты во всех областях. У Демократической партии интеллектуальный потенциал больше, чем у всех вас, вместе взятых. Сейчас вы у власти, а мы в оппозиции. Не думайте, что вы не можете в оппозицию вернуться", - сказал Дьяков.
"Я не хотел выступать и не подготовлен. Но, Дмитрий Георгиевич, я слушал вас четыре года и часто говорил коллегам - слушайте господина Дьякова. Господин Цыку, послушайте и вы. И вдумайтесь в эти слова", - сказал председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча.
По словам спикера, парламентское большинство положило хорошее начало работе.
"Впервые в истории Молдовы парламентское большинство получило признание как западных, так и восточных держав. В этом смысле Молдова - и я не побоюсь это сказать - может служить примером мирного разрешения политического кризиса", - отметила спикер парламента Зинаида Гречаный.
За 16 пленарных заседаний депутаты приняли 19 законов и 57 постановления. Спикер объявила, что депутаты должны быть готовы вернуться в августе, так как планируется несколько внеочередных заседаний.
Комментарии
- 20 октября в Ниспоренах выберут депутата по округу
- ЦИК установила дату проведения новых парламентских выборов в Ниспоренах
- Премьер-министр Майя Санду хочет взять под контроль деятельность Национального института юстиции
- Бывший депутат Марк Ткачук решил назвать свою партию "Гражданский конгресс"
- Депутаты проголосовали во втором чтении за отмену смешанной избирательной системы
- Британский адвокат Илана Шора назвал второй отчет Kroll неубедительным
- Молочный протест у парламента: Андрей Доникэ угрожает облить депутатов
- Майя Санду совершит официальный визит в Москву по приглашению Дмитрия Медведева
- ВСП отклонила ходатайство адвокатов Шора: Ордер на арест остается в силе
- Депутат партии "Шор" Мария Албот отказалась от мандата
- ДТП в Трушенах: автомобиль врезался в дорожный каток
- Найдена первая потенциально обитаема планета
- В Леове ищут девочку, которую унесло течением реки Прут
- Гильермо Дель Торо получит звезду на Аллее Славы Голливуда
- Робот-истеричка в супермаркетах разозлил американцев
- В Италии закрыли 18 пляжей из-за опасности
- Бар гипертоника: топ-10 напитков, снижающих давление
- Медики рассказали, кому противопоказано есть ежевику
- В браузере Chrome заблокируют возможность идентификации юзера в режиме инкогнито
- В Японии продолжительность жизни достигла рекордного уровня
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
- Депутаты блока АКУМ и ПСРМ предлагают "обновить" парк старыми автобусами
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei