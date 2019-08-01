О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Сеть покорил новый хмурый кот
// фото: dailymail.co.uk
12:34, 01 Aug 2019
просмотров 129 | комментариев 0

Питомец по кличке Джуно привлек внимание пользователей своей неповторимой озлобленной мордой.

Пользователи Сети пришли в восторг от кота по кличке Джуно, который покорил своей неповторимой хмурой мордой. Животное привлекло внимание десятков тысяч подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.

Свой уникальный внешний вид кот получил благодаря генетике - он является смесью гималайской и бирманской пород, передает Корреспондент.

Густая шерсть обрамляет кажущуюся раздраженной морду. С ее помощью на макушке легко можно создать "рога".

"Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", - отметили хозяева, комментируя внешний вид питомца.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...