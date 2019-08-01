Сеть покорил новый хмурый кот

Питомец по кличке Джуно привлек внимание пользователей своей неповторимой озлобленной мордой.

Пользователи Сети пришли в восторг от кота по кличке Джуно, который покорил своей неповторимой хмурой мордой. Животное привлекло внимание десятков тысяч подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.

Свой уникальный внешний вид кот получил благодаря генетике - он является смесью гималайской и бирманской пород, передает Корреспондент.

Густая шерсть обрамляет кажущуюся раздраженной морду. С ее помощью на макушке легко можно создать "рога".

"Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", - отметили хозяева, комментируя внешний вид питомца.