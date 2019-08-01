СМИ: iPhone 2019 года получат поддержку стилуса

Выход новой линейки запланирован на сентябрь текущего года. Слухи о поддержке Apple Pencil возникают не впервые.

Представители исследовательской фирмы Citi Research выпустили отчет, в котором указали на ожидания от новой линейки iPhone, которая будет представлена в сентябре текущего года. В их числе значится поддержка Apple Pencil в iPhone. Об этом пишет Business Insider.

Многие из пунктов отчета касательно функций гаджетов уже подтверждены последними утечками. Однако поддержка Apple Pencil до этого широко не обсуждалась. Тем не менее, слухи о таком нововведении ведутся довольно давно, передает Корреспондент.

Известно, что стилус Apple был представлен в 2015 году, когда компания выпустила первую линейку iPad Pro. В настоящее время стилус, получивший две версии, поддерживают лишь новейшие iPad Pro, а также iPad Air или mini.

Также ожидается, что новый iPhone получит увеличенный аккумулятор и три модуля камеры. Однако цена на гаджеты должна остаться на уровне прошлогодних моделей.