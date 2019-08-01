Робот-истеричка в супермаркетах разозлил американцев

В американских магазинах Stop & Shop уже больше полугода работают роботы-помощники по имени Марти. Они должны сообщать о беспорядке, но на деле своей назойливостью раздражают покупателей.

Как сообщил портал Mashable, роботы должны своевременно сообщать продавцам о мусоре в торговых рядах. Но они не убирают подтеки масла или вина и рассыпавшиеся товары. Что странно, так как во многих домах исправно трудятся роботы-пылесосы, передает Рамблер.

На самом деле, они громкими криками привлекают внимание продавцов, которые убирают беспорядок. Причем, они часто устраивают ложную тревогу.

Помимо этого, громоздкие роботы часто пугают покупателей.

Они весят 63 килограмма и высотой более метра. Снабжены они парой глаз и громким, неприятным голосом.

Принцип работы механизмов основан на технологии захвата изображений. Поэтому очень часто роботы устраивают переполох из-за крышечки от бутылки, завалившейся между товарами.