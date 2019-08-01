Гильермо Дель Торо получит звезду на Аллее Славы Голливуда

Торжественная церемония открытия звезды состоится 6 августа. Она станет 2669-й по счету.

Режиссер Гильермо Дель Торо, который снял нашумевший оскароносный фильм Форма воды, станет обладателем собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде. Об этом отмечается на Facebook-странице Hollywood Walk of Fame.

Звезда режиссера станет по счету 2669-й. Торжественная церемония открытия пройдет 6 августа текущего года, передает Корреспондент.

"Гильермо Дель Торо является режиссером с очень уникальным и ярким воображением. Он властвует в королевстве фантазии, которая пленяет и завораживает публику", - высказалась Ана Мартинез, продюсер Аллеи Славы.

На счету Гильермо Дель Торо, помимо Формы воды, целый ряд популярных лент. В их числе - Хребет Дьявола, Блейд 2, Хеллбой: Герой из пекла, Хеллбой II: Золотая армия и Лабиринт фавна.