Найдена первая потенциально обитаема планета

"Гигантская Земля" находится на расстояние 31 светового года от нашей планеты и обладает плотной атмосферой.

Астрономы обнаружили первую потенциально обитаемую планету. Об этом сообщает Phys.org.

Международная группа астрономов сообщила о суперземле, которая по своим показателям может иметь " привычные нам" формы жизни, передает Корреспондент.

Экзопланета GJ 357 d удалена от Земли на расстояние 31 светового года. Ее обнаружили в начале 2019 года, заметив на фоне диска родительской звезды. Ее отнесли к классу суперземель, значительно превышающих нашу планету по своей массе.

Главным отличием экзопланеты является плотная атмосфера, которая могла способствовать появлению живых организмов. Также планета находится в оптимальной близости от родительской звезды, чтобы на ней могла существовать жидкая вода. GJ 357 d вращается вокруг карликовой звезды с периодом 55,7 дня.