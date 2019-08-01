СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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