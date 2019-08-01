Apă-Canal предупредил об отключении воды в пятницу

На улицах Чокана, 12, и М. Дрэган, 30-42, в том числе с дробями, в столице, в пятницу, 2 августа, может быть прекращена подача питьевой воды. Водоснабжение может быть прекращено с 09.00 до 17.00 часов.

По данным „Apă-Canal Chișinău”, в связи с проведением запланированных работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что может привести к прекращению водоснабжения по соответствующим адресам.

По окончании работ, оказание услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам, передает IPN.

Для получения дополнительной информации потребителей воды просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.