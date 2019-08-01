Турция — одно из самых популярных направлений у туристов. Это действительно прекрасное место для отдыха: здесь теплый средиземноморский климат, дружелюбные жители и хороший туристический сервис. Тем не менее, отправляясь в Турцию, надо помнить о четырех основных опасностях, грозящих здесь туристу.
Жара
Температура воздуха на юге Турции летом намного выше. Отметка термометра вполне может подниматься за 40С. Людям, имеющим проблемы с сердцем или сосудами, жара очень опасна. Не стоит рассчитывать на кондиционеры: переход из кондиционированного номера на жаркий пляж и обратно тоже перенагружает сосуды. Поэтому в Турции у туристов так часты инсульты и инфаркты ,передает Рамблер.
Поддельный алкоголь
Турист гарантирован от подделок в сетевых отелях высокого класса. Однако разнообразные однодневные круизы на яхтах с включенным обедом или ужином подают напитки неизвестного качества. Лучше воздержаться. Были случаи, когда путешественники травились в Турции поддельным алкоголем насмерть.
Пищевое отравление
Жара, тысячи туристов, грязные руки повара или недостаточно свежие продукты — и вместо роскошного пляжа вы проводите отпуск, не отходя далеко от туалета. Пищевые отравления особенно опасны для пожилых ослабленных людей и для маленьких детей.
Море
На любом морском отдыхе стоит помнить, что вода — основной источник опасности для маленьких детей. Также нельзя бросаться с размаху в воду, "пережарившись" под солнцем, особенно если есть проблемы с сосудами. Кроме того, в Турции надо быть внимательным и отслеживать других туристов — особенно тех, кто носится на водных мотоциклах или катерах.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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