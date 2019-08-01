Четыре главных опасности в Турции для туриста

Турция — одно из самых популярных направлений у туристов. Это действительно прекрасное место для отдыха: здесь теплый средиземноморский климат, дружелюбные жители и хороший туристический сервис. Тем не менее, отправляясь в Турцию, надо помнить о четырех основных опасностях, грозящих здесь туристу.

Жара

Температура воздуха на юге Турции летом намного выше. Отметка термометра вполне может подниматься за 40С. Людям, имеющим проблемы с сердцем или сосудами, жара очень опасна. Не стоит рассчитывать на кондиционеры: переход из кондиционированного номера на жаркий пляж и обратно тоже перенагружает сосуды. Поэтому в Турции у туристов так часты инсульты и инфаркты ,передает Рамблер.

Поддельный алкоголь

Турист гарантирован от подделок в сетевых отелях высокого класса. Однако разнообразные однодневные круизы на яхтах с включенным обедом или ужином подают напитки неизвестного качества. Лучше воздержаться. Были случаи, когда путешественники травились в Турции поддельным алкоголем насмерть.

Пищевое отравление

Жара, тысячи туристов, грязные руки повара или недостаточно свежие продукты — и вместо роскошного пляжа вы проводите отпуск, не отходя далеко от туалета. Пищевые отравления особенно опасны для пожилых ослабленных людей и для маленьких детей.

Море

На любом морском отдыхе стоит помнить, что вода — основной источник опасности для маленьких детей. Также нельзя бросаться с размаху в воду, "пережарившись" под солнцем, особенно если есть проблемы с сосудами. Кроме того, в Турции надо быть внимательным и отслеживать других туристов — особенно тех, кто носится на водных мотоциклах или катерах.