Вячеслав Платон: Влад Плахотнюк не был причастен к "российскому ландромату"

Бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк не был причастен к "российскому ландромату". И у не никогда не было бизнеса в Москве. Такое заявление сделал Вячеслав Платон в эфире частного телеканала.

Пресс называла Вячеслава Платона автором "ландромата". По данным журналистских расследований, он выводил деньги из России в литовские и молдавские банки, в частности - Moldinconbank. Отмыли таким образом около 20 миллиардов долларов.

В 17 году Платоны признали виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о хищениях в Băncii de Economii. Позже его осудили за коррупцию. Приговорен он к 25-ти годам тюрьмы.