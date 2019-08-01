В центре Одессы во время движения в потоке автотранспорта вспыхнул автомобиль с людьми.ВИДЕО

В центре Одессы во время движения в потоке автотранспорта вспыхнул автомобиль ВАЗ с людьми, которые вовремя успели выскочить из салона.

«Счастливчиками можно назвать двух мужчин, которые в одно мгновение оказались в горящем салоне автомобиля, который двигался вчера 31 июля, около 23:00 по ул. Водопроводной», - сказано в сообщении, передает Униан.

Как отмечается, пламя вырвалась из-под капота «Жигулей» во время движения в потоке автотранспорта недалеко от железнодорожного вокзала. Выскочив из авто, при поддержке случайных очевидцев автовладелец пытался потушить горящую машину, но пламя только становилось сильнее.

Возгорание ликвидировали спасатели, прибывшие на место ЧП через некоторое время. Сотрудники учреждения обнародовали видеозапись, снятую с камер наружного наблюдения. Камеры зафиксировали сам момент возгорания, то, как горела машина и как ее потушили спасатели.

Также видны двое мужчин, выскакивающие из салона. Один из них открывает дверцу автомобиля и что-то быстро достает (как предполагается, барсетку с документами).

Видно, как мужчины отчаянно жестикулируют, какие-то люди подбегают к пылающему автомобилю с огнетушителем и пытаются загасить пламя, но безрезультатно. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.