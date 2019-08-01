Владу Филату сократили срок заключения

Бывшему премьер-министру Владу Филату сократили срок заключения. Решение принял Кишиневский суд сектора Чеканы. Как сообщает realitatea.md, ссылаясь на источники в инстанции, срок ареста сократили на один год и девять месяцев.

Решение приняли на основании постановления Европейского суда по правам человека, касающегося условий содержания. Согласно Уголовному кодексу, заключенные, которых в течение десяти дней содержат в ненадлежащих условиях, вправе потребовать сокращения срока или денежной компенсации. Бывший премьер пожаловался в ЕСПЧ на нарушение права на свободу и безопасность, а также на нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Realitatea.md пишет, что Филат вправе также подать ходатайство о досрочном освобождении, поскольку он уже отбыл две трети срока наказания. Решение суда сектора Чеканы пока не опубликовали. Адвокаты бывшего премьера Виктор Мунтяну и Ион Выздоагэ эту информацию еще не прокомментировали.

Напомним, Влада Филата задержали в октябре 2015 года. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Показания против него дал бывший мэр Оргеева Илагн Шор.