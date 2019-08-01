Определены самые популярные бренды лета

Компания Lyst опубликовала рейтинг самых популярных модных брендов второго квартала 2019 года.

Лидером стала компания Gucci (в пятый раз за последние два года). На втором и третьем месте — марки Off-White и Balenciaga.

Самыми популярными аксессуарами признаны сумки Jitney 1.4 Cash Inside марки Off-White, Chloé C mini с тиснением под крокодила и The Pouch марки Bottega Veneta (первое, третье и пятое место в общем рейтинге модных товаров соответственно), передает Рамблер.

Также нравятся покупателям рубашка-поло из «вареной» ткани Ralph Lauren (в ней появлялись на публике знаменитости Джиджи Хадид, Адвоа Абоа и Нина Суэсс), купальник Onia x WeWoreWhat Danielle с принтом под коровью шкуру (его видели в Instagram Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян) и боди в полоску Adidas x Ji Won Choi, разрекламированное Бейонсе.

Самая популярная у покупателей во втором квартале 2019 года обувь — сандалии Teva Hurricane XLT2: они занимают вторую строчку в рейтинге модных товаров.