Животные издревле привлекали людей. Ни один историк не сможет ответить на вопрос о том, когда появились первые домашние питомцы, а многие люди испытывают уверенность в том, что кошки и собаки всегда жили рядом с человеком. Разумеется, каждому любителю живности любопытно, какие же из питомцев самые «престижные»? Насколько они дорогие? Все ли они экзотические или же среди «статусных» животных есть и вполне обычные?
Тибетский мастиф: собака за 1 900 000 $
Каждый собаковод знает о том, что тибетцы стоят очень дорого. Но далеко не каждый догадывается, насколько может быть высокой стоимость такого животного. В 2014 году щенок этой породы был продан за 1,900,000 долларов одному из китайских бизнесменов. Конечно же, эти собаки издревле вызывали в приграничных с Тибетом районах особое отношение и всегда были символом богатства, власти и духовности их владельца. Но вряд ли в Средневековье за щенков столько платили монахам, которые занимались в старину разведением этих прекрасных животных, передает fishki.
Лабрадор «из пробирки»: 155 000 $ за клонирование любимца
Американцы – люди с причудами. В солнечной Флориде проживают супруги Отто – Нина и Эдгар. В их доме много лет жил очаровательный Golden Lab (золотой лабрадор) по кличке сэр Ланселот. Собака скончалась в 2008 году от онкологического заболевания. Супруги не стали оплакивать покинувшего их любимца, они обратились в Центр клонирования животных и заплатили за услугу 155 000 долларов. Через некоторое время в их доме поселился щенок, названный сэр Ланселот на бис. Это была точная копия погибшей собаки, разумеется. Конечно же, это личное дело каждого человека – клонировать питомца после смерти или же смириться с утратой. Однако история стала достоянием средств массовой информации и парадоксальным образом вызвала волну возмущения среди защитников животных. Эти люди негодовали по поводу клонирования по причине того, что в стране слишком много выброшенных собак, ждущих своих новых хозяев в приютах. По мнению защитников животных, следовало взять нового питомца или же помочь одному из приютов, а не тратиться на воссоздание умершего. Удивляет в этой истории и некоторый эгоизм супругов Отто. Их собака скончалась от рака, а не погибла в результате несчастного случая или же в силу преклонного возраста. А это означает, что и сэр Ланселот на бис обречен на смерть от онкологического заболевания.
Белые львята «поштучно и недорого»: цари зверей за 138 000 $
Белый лев – животное крайне редкое. Согласно оценкам ученых-зоологов, в дикой природе таких животных около трех сотен. Живут они в Африке, в регионе Тимбавати. Однако в последний раз белого льва там видели в 1994 году. Это дает повод для предположения о том, что животных можно отнести к «условно вымершим» видам. Эти звери отлично чувствуют себя в неволе. Они есть во многих цирках и зоопарках. Купить львенка можно за скромные 138 000 долларов. Однако не в каждой стране содержание такого питомца будет законным. Пальмовый попугай: какаду за 16 000 $
Пальмовый попугай: какаду за 16 000 $ 0 Сколько может стоить попугай?
Россияне привыкли видеть очень скромные ценники на клетках с волнистыми попугайчиками, чуть более высокие – на вольерах с неразлучниками. Стоимость тропической совы же или синих ара многих уже шокирует. Однако эти птицы никогда не сравнятся по цене с пальмовым какаду. Черно-пепельный попугай с красными щечками и задорно торчащим хохолком обойдется в 16 000 долларов. Пальмовые какаду – австралийские птицы. В отличие от своих африканских собратьев они не могут похвастать простым и покладистым нравом, хотя весьма общительны и сообразительны.
Болотная обезьяна и капуцин: друзья за 10 000 $
Болотная обезьяна, также известная как де Бразза, в качестве домашнего питомца появилась в европейских домах еще в XIX столетии. Особенной популярностью эти очаровательные создания пользовались во Франции. Заводили их и англичане. Хотя в Британии в основном и держали в XIX веке индийских обезьянок, устоять перед очарованием питомца из французских колоний смогли не все английские аристократы и богачи. Болотные обезьяны – настоящие компаньоны. Они добродушны, игривы, обладают мягким и даже кротким характером и удивительной внешностью. Единственный их недостаток – в неволе они недолго живут.
Первые обезьяны-капуцины были привезены в Европу из Южной Америки еще конкистадорами. Это очень веселые и подвижные, любопытные создания. Имея в доме такую обезьянку, не нужно оставлять на столе конфеты или печенье. Капуцин обязательно найдет возможность их стащить и полакомиться там, где ему никто не помешает. Средняя цена на обезьянок составляет 10 000 долларов. Разумеется, речь идет о привычных для европейцев видах, которые продаются легально и имеют все необходимые документы.
Экзотические кошки: саванна за 20 000 $ и бенгалка за 41 435 $
Те, кто заводит безумно модных сейчас в России мейкунов, вероятно, будут весьма удивлены, узнав, что эти животные не только не самые экзотические и статусные, но даже и не особо дорогие. Самая высокая цена в мире была заплачена в 1998 году в Англии. Кошечка по имени Катон была продана за 41 435 долларов. Ее хозяйкой стала мисс Синди Джексон. Без сомнения, Катон – настоящая красавица, даже в сравнении с другими бенгалками. Средняя же цена на котенка этой породы колеблется от 500 до 5000 долларов. Саванна – кошка самая экзотическая. Это новая порода, которая была признана TICA лишь в 2001 году. В основе селекции – африканские сервалы, которых скрещивали с обычными домашними кошками. Результат говорит сам за себя. Кошки великолепнее саванны на сегодняшний день попросту не существует. При необычайной внешности, напоминающей не только леопарда или рысь, но и всех прочих диких кошек мира, саванны очень привязчивы и обладают спокойным, мягким характером.
Жук-олень: любимец в террариуме за 89 000 $
Вы бы завели себе жука? О вкусах не спорят. И многие люди, как это ни странно, предпочитают в качестве домашних питомцев именно жуков. С ними ведут работу селекционеры, их разводят и весьма успешно продают. Самым дорогим из таких питомцев на сегодняшний день является 2-дюймовый жук-олень. Средняя стоимость такого любимца на аукционах достигает 89 000 долларов.
Лошадь за 16 000 000 $
Что удивительно, немалую сумму заплатили вовсе не за арабского скакуна из конюшни какого-либо шейха или султана. Пальму первенства в вопросе стоимости уже много лет подряд удерживает американский скакун по кличке Зеленая Обезьяна. Этого прекрасного во всех смыслах животного не стало в июле 2018 года. Но смерть не мешает ему оставаться «№1», причем не только с позиции цены. Зеленая Обезьяна пробегал двести метров за 9,8 секунды. Ни одна лошадь не смогла приблизиться к этому рекорду ни в прошлом, ни в настоящем. Однако в США подрастает жеребенок по кличке Forestry. Его владельцы не скрывают своих надежд на то, что он сможет повторить рекорд Зеленой Обезьяны. Ведь Forestry – его сын. Поэтому, вполне возможно, рейтинг самых дорогих животных в ближайшем будущем возглавит уже другая американская лошадь.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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