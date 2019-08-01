Следственная комиссия парламента заслушала Вячеслава Платона

Следственная комиссия парламента заслушала Вячеслава Платона. Проходили слушания в 13-ой тюрьме, где рейдер №1 в СНГ отбывает наказание. Продолжались они почти четыре часа. Как после заявил председатель следственной комиссии Александр Слусарь, Платон по-прежнему настаивает на своей невиновности. Он также сообщил, что через 10 дней пройдут новые слушания.

"Он предоставил множество бумаг, документов, схем. Думаю, мы получили сегодня важную и интересную информацию, которая касается сделок с акциями BEM в 2011-м году. Но повторяю, нам нужны реальные доказательства, мы должны увидеть и проанализировать документы", - заявил председатель следственной комиссии Александр Слусарь.

На слушаниях Вячеслава Платона присутствовали лишь трое из шести членов следственной комиссии. В 2017-ом году рейдера "1 в СНГ приговорили к 25-ти годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег по делу о хищениях в Băncii de Economii. Позже его осудили за коррупцию. Ранее пресса писала, что Платон готов заплатить депутатам ACUM-ПСРМ за освобождение до 10 миллионов долларов.