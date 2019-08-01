Международная группа астрономов сообщила о первой потенциально обитаемой планете, которая удалена от Земли на расстояние 31 светового года. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Экзопланета GJ 357 d была обнаружена в начале 2019 года с помощью транзитного метода, который заключается в поиске космических объектов, проходящих на фоне диска родительской звезды. Она относится к классу суперземель, которые значительной превышают Землю по своей массе, передает Рамблер.
Планета обладает плотной атмосферой, которая может оказаться пригодной для существования живых организмов.
GJ 357 d находится в зоне обитаемости (зоне Златовласки) — области космоса, которая располагается в оптимальной близости от звезды, чтобы на планете могла существовать жидкая вода. Экзопланета вращается вокруг карликовой звезды спектрального класса М (красные звезды) с периодом 55,7 дня. Кроме GJ 357 d в системе находятся еще две планеты.
Ранее, 31 июля 2019 года, сообщалось, что астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных звезды. Долгое время считалось, что такие системы не могут долго существовать из-за того, что планеты в них не имеют стабильных орбит.
Комментарии
- Найдена первая потенциально обитаема планета
- Назван первый признак алкоголизма
- Названы напитки, которые могут разрушить кости изнутри
- Астрономы обнаружили три новых экзопланеты
- Ученые из США и Испании создали эмбрион-химеру человека и обезьяны
- Доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией
- Изобретены искусственные клетки для борьбы с раком
- Врачи назвали овощ-"убийцу" зубов
- Как пережить жару сердечникам: советы экспертов
- Не все виды зелёных насаждений действуют на людей одинаково благотворно
- Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за $34,5 тыс
- 22-летний парень зарезал сожителя матери и снял убийство на видео
- Диетолог ответила на 9 самых распространенных вопросов о похудении
- Меган Маркл выпустит свою линию одежды
- Открыта пригодная для жизни гигантская Земля
- Взрыв в Криулянах: один ребёнок погиб, у второго - серьезные травмы
- Простейший математический пример вызвал споры в Сети
- Астролог назвал 4 знака Зодиака, которым звезды сулят успех
- Во рту у ребенка нашли 526 лишних зубов
- Гороскоп на 1 августа 2019: астрологи рассказали, кому сегодня повезет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei