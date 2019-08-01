Меган Маркл выпустит свою линию одежды

Она будет в коллаборации с четырьмя различными брендами: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo.

Герцогиня Суссекская Меган заявила, что планирует запустить капсульную коллекцию одежды, сообщает французская версия издания Vogue, передает Lenta.

Маркл отметила, что займётся выпуском одежды для офиса в коллаборации с четырьмя различными брендами: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. Что будет в коллекции, пока не раскрывается.

Прибыль от продажи одежды направят в организацию Smart Works, которая занимается предоставлением услуг безработным женщинам.

Ранее Лайф сообщал, что Маркл стала первым приглашённым редактором за 103-летнюю историю Vogue. Жена принца Гарри работала над сентябрьским выпуском британской версии журнала.