Диетолог ответила на 9 самых распространенных вопросов о похудении

Процесс похудения – это корректировка рациона в целом и порций.

В погоне за стройной фигурой мы часто забываем о базовых потребностях организма и собственных вкусовых предпочтениях. Из-за этого возникает стресс, который становится препятствием для процесса похудения. Диетолог Альбина Комиссарова ответила на самые популярные вопросы людей, которые хотят сбросить лишние килограммы.

1. Какие продукты исключить из рациона, чтобы похудеть? Нет вредных или полезных продуктов, даже овощей и фруктов можно переесть. Очень важна умеренность, разнообразие и баланс в течение дня. Если очень хотите что-то исключить из рациона, пусть это будут сладкие газированные напитки, фастфуд и алкоголь, передает Униан.

2. Сколько можно есть? Рекомендуется использовать метод ладони и тарелки, но если вам нравится считать калории и это не мешает вам жить — подсчитывайте. Однако, помните, что не всем типам пищевого поведения это подходит.

3. Что можно есть на ужин? Диетолог советует кушать то, чего хочется. Но рекомендует есть за 3 часа до сна. За два и за час тоже можно, но дело в том, что во сне желудок работает не так бодро.

4. Сколько пить воды? Альбина Комиссарова предлагает следить за чувством жажды. Пить нужно столько раз, сколько хочется.

5. Как похудеть в области живота/бедер/рук? Никак. Нет локального похудения, просто нужно следить за питанием и заниматься спортом. Процесс похудения – это похудения всего тела.

6. Как сделать так, чтобы грудь не уменьшалась в объеме? Никак, там тоже есть жировая ткань. Поэтому при похудении жир будет сжигаться со всего тела, в частности, с области груди.

7. На сколько килограмм в месяц мне безопасно худеть? Худейте со здоровым питанием, занимаясь физической активностью и тогда цифры не столь важны.

8. Какими добавками или БАДами можно себе помочь? Самостоятельно назначать их себе – опасно. Врач может подобрать, если нужно.

9. Можно ли похудеть, если в рационе будет глютен, лактоза и сахар? Диетолог отмечает, что при таких условиях человек похудеет и будет иметь красивую фигуру.