22-летний парень зарезал сожителя матери и снял убийство на видео

Молодому человеку категорически не нравились отношения его матери с мужчиной. Во время ссоры он нанес ему множественные раны ножом.

В Тернополе 22-летний местный житель зарезал мужчину, который встречался с его матерью и снял убийство на видео. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции области, передает Корреспондент.

Убийство произошло накануне поздно вечером. Прибывшие по вызову врачи "скорой помощи" обнаружили мертвого мужчину с множественными колото-резаными ранами на теле и шее. Он скончался до приезда медиков.

По данным полиции, погибший - житель Тернополя, 1985 года рождения. Он умер от множественных ножевых ранений. На месте происшествия хозяйка жилища рассказала, что уже некоторое время она встречалась с погибшим, однако эти отношения категорически не нравились ее 22-летнему сыну.

Во время ссоры с ухажером он схватил кухонный нож и начал наносить им удары своему оппоненту. Процесс убийства молодой человек снимал на телефон. Для чего убийца это делал, следователем он не объяснил. Подозреваемый задержан, ведется следствие.