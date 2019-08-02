НКМС расторгла договор о финансировании больницы в Карпиненах

В коммуне Карпинены Хынчештского района закрывают больницу, которая обслуживает жителей 13 населенных пунктов. Национальная компания медицинского страхования расторгла договор о финансировании учреждения.

По словам директора больницы, все началось в июне, когда комиссия по аккредитации Национального агентства общественного здоровья постановила, что три помещения учреждения не соответствуют санитарным нормам, и отказалась продлевать аккредитацию.

"В прошлом месяце районный совет выделил 800 тысяч леев на ремонт приемного отделения, лаборатории, а также прачечной. Но нам нужно время, чтобы завершить работы", - заявил директор больницы в Карпиненах Юрий Фрунзэ.

Штат больницы насчитывает 100 сотрудников. Ольга Петряну работает в медучреждении уже шесть лет. И хотя официально больница уже считается закрытой, врачи и медперсонал продолжают лечение пациентов.

"Мы это делаем с профессиональной точки зрения и из чувства долга. Мы работаем для пациентов. Мы делаем то, что нам нравится", - подчеркнула медсестра Ольга Петряну.

Больница в Карпиненах обслуживает почти 40 тысяч граждан. Местные жители отмечают, что есть и медучреждение в Хынчштах, но туда долго добираться.

"Вы видите? Приходят дети, старики. Куда идти этим старикам? Час до Хынчешт по этим дорогам? Он же умрет пока доедет. Мы устроим забастовку. Мы поедем в Кишинев и перекроем дороги, потому что это неправильно".

"Ею пользуются все близлежащие села, нам сюда ближе добираться, а ехать в Хынчешты далеко. Нужно оставить ее, чтобы люди могли лечиться здесь".

"Если эту больницу закроют, разве мы сможем ездить в Хынчешты? Мы не можем туда ездить".

Местные власти должны были обсудить вопрос о закрытии больницы с министром здравоохранения Аллой Немеренко, но представители ведомства отменили встречу уже в третий раз.

"Мы были в министерстве, просили принять нас, подали письменное заявление. В понедельник нам объявили, что в четверг в 11:00 состоится встреча, но в 08:10 нам сообщили, что ее не будет. Причины мы не знаем, но так обстоят дела", - отметил мэр коммуны Карпинены Ион Кэрпиняну.

Проблему обсудили на последнем заседании парламента.

"Эту больницу нужно сохранить, поскольку дорожная инфраструктура, связывающая Карпинены с Хынчештами, в очень плохом состоянии, поэтому есть риск, что пациенты в тяжелом состоянии не доберутся до больницы в Хынчештах", - заявил депутат ДПМ Геннадий Буза.

Глава Министерства здравоохранения Алла Немеренко заявила, что больница представляет опасность для пациентов, хотя ни разу сама ее не посещала.

"Я распорядилась предоставить все документы и хочу сказать, что я не собираюсь нарушать закон. Если какая-либо больница не соответствует правилам аккредитации, она представляет опасность для жизни пациентов", - подытожила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Представители Национального агентства общественного здоровья ситуацию пока не прокомментировали.

А руководство НКМС заявило, что приняло решение о прекращении финансирования больницы, поскольку у медучреждения отозвали аккредитацию.

С 2010-ого года и до сих пор Хынчештский райсовет выделил на ремонт больницы в общей сложности 10 миллионов леев. А в 2014-ом году медучреждение получило грант в 50 тысяч евро в рамках программы сотрудничества с Украиной и Румынией.